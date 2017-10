"Bohemian Rhapsody", Rami Malek come Freddie Mercury: la prima foto

Rami Malek is Freddie Mercury in this 'Bohemian Rhapsody' first look: https://t.co/MEBDvQymdB pic.twitter.com/z7N5OCWHuK

Chi è Rami Malek - A Londra sono attualmente in corso le riprese del biopic che vede protagonista proprio Rami Malek , già conosciuto per aver interpretato il faraone egizio Ahkmenrah nella saga " Una notte al museo "; l'attore ha partecipato anche a pellicole come "Need for Speed" (2014) e serie televisive come "Mr. Robot" (nei panni di Elliot Alderson) e "The Pacific" (nel ruolo di Merriell "Snafu" Shelton). Secondo il magazine statunitense, per quanto riguarda le esibizioni live all'interno del film, verranno usate sia la voce di Malek - che, in proposito, si sta continuando a esercitare nei noti studi di Abbey Road - sia la voce registrata di Freddie Mercury .

Chi sono gli altri Queen? - Come ha scritto l'Hollywood Reporter, sotto la direzione di Bryan Singer reciteranno anche Joe Mazzello (che sarà il bassista John Deacon), Ben Hardy (il batterista Roger Taylor) e Gwilym Lee (il chitarrista Brian May).



Mazzello è conosciuto per essere stato Tim Murphy in "Jurassic Park", e ha poi recitato in film come "The Social Network" (nei panni di Dustin Moskovitz), "G.I. Joe: La vendetta" (il cecchino Mouse), "The River Wild - Il fiume della paura" (Roarke Hartman) e "Presunto Innocente" (Wendell McGaffen). Ha altresì partecipato alla nota serie televisiva "The Pacific" (prodotta da Steven Spielberg e Tom Hanks), in cui interpretava il marine Eugene Sledge.



Hardy ha invece partecipato a "X-Men - Apocalisse" (con regista lo stesso Singer), dove ha interpretato il mutante Arcangelo, e sarà protagonista in "Mary Shelley" nei panni dello scrittore John William Polidori. Infine, Lee è apparso in serie televisive come "Jamestown" e "L'ispettore Barnaby", e ha partecipato al film "The Last Witness" in arrivo prossimamente nelle sale.