22 agosto 2017 10:39 "Bohemian Rhapsody": oltre a Malek, i Queen saranno Mazzello, Lee e Hardy Sono state svelate anche le date di inizio riprese e di uscita del film

Nell'atteso biopic "Bohemian Rapsody" dedicato ai Queen non ci sarà solo il già annunciato Rami Malek nei panni di Freddie Mercury. Come scrive l'Hollywood Reporter, sotto la direzione di Bryan Singer reciteranno anche Joe Mazzello (che sarà il bassista John Deacon), Ben Hardy (il batterista Roger Taylor) e Gwilym Lee (il chitarrista Brian May). Le riprese cominceranno nell'autunno 2017, mentre l'uscita è prevista per il 25 dicembre 2018.

Mazzello è conosciuto per essere stato Tim Murphy in "Jurassic Park", e ha poi recitato in film come "The Social Network" (nei panni di Dustin Moskovitz), "G.I. Joe: La vendetta" (il cecchino Mouse), "The River Wild - Il fiume della paura" (Roarke Hartman) e "Presunto Innocente" (Wendell McGaffen). Ha altresì partecipato alla nota serie televisiva "The Pacific" (prodotta da Steven Spielberg e Tom Hanks), in cui interpretava il marine Eugene Sledge.

Hardy ha invece partecipato a "X-Men - Apocalisse" (con regista lo stesso Singer), dove ha interpretato il mutante Arcangelo, e sarà protagonista in "Mary Shelley" nei panni dello scrittore John William Polidori. Infine, Lee è apparso in serie televisive come "Jamestown" e "L'ispettore Barnaby", e ha partecipato al film "The Last Witness" in arrivo prossimamente nelle sale.