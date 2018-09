Vaccini, pronto un emendamento della maggioranza: resta l'obbligo

Pronto un emendamento della maggioranza per confermare l'obbligo delle vaccinazioni per la frequenza scolastica. Si lavora infatti a un testo, su proposta di diversi gruppi parlamentari, che abroghi dal decreto Milleproroghe il comma che rende non obbligatori i vaccini per i bambini di materne e asili. Intanto I Nas hanno fatto scattare controlli nelle scuole per verificare la veridicità dei certificati presentati dalle famiglie.