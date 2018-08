Vaccini, il post di un medico: "Mia nipote immunodepressa, mi dica la Taverna cosa fare"

Le parole della senatrice Paola Taverna e del consigliere regionale del Lazio Davide Barillari erano state al centro delle polemiche nel dibattito sull'obbligo vaccinale e dello strappo consumatosi sul tema all'interno dello stesso Movimento 5 Stelle. "Nessun bambino non vaccinato è malato. Un bambino non vaccinato è un bambino sano - aveva detto la senatrice pentastellata durante incontro pubblico tenutosi nel Riminese. - Da piccola ci portavano dai cugini malati". Barillari si era invece prodotto su Facebook in una lunga invettiva contro i medici, sostenendo in sostanza che "la politica viene prima della scienza" e che "i politici devono ascoltare la scienza, collaborare, non farsi ordinare dalla scienza cosa è giusto e cosa è sbagliato, accettando le parole della scienza mainstream come dogmi religiosi".



Il post su Facebook - "Ho una nipotina di appena sei anni (6 anni!) operata tre mesi fa per una rarissima forma di cancro ovarico ed attualmente in chemioterapia. Ha ovviamente la conta dei neutrofili bassissima (data la Vostra specifica e profonda cultura in materia ritengo pleonastico spiegarVi cosa sono i neutrofili e come ci difendono dalle infezioni), ma il problema è che fra meno di un mese dovrebbe rientrare a scuola. E ora cosa si fa, Gent.ma Sen. Taverna e Preg.mo Cons. Barillari?", si legge nel post di Puoti.



"Non la mandiamo a scuola, negandole l'obbligo scolastico? - prosegue il medico - o la mettiamo in una classe di bimbi vaccinati, isolandola in una condizione 'similabile' (pensi Sen. Taverna, ho sempre creduto che si dicesse 'assimilabile') ad un ghetto? E chi mi garantisce che le autocertificazioni siano attendibili? In Italia? Ma che, 'davero'? Oppure la mando dai 'cuggini' con morbillo in atto, così si immunizza prima, secondo le indicazioni scientifiche della Sen. Taverna? Non pensa che durerebbe meno di un gatto in tangenziale?".