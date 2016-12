Trivelle, nuovo scontro dentro il Pd "Quesito inutile", ira minoranza

Il referendum sulle trivelle è "inutile", secondo i vicesegretari del Pd Lorenzo Guerini e Debora Serracchiani. "Non riguarda le energie rinnovabili e non ferma le trivelle, che in Italia sono bloccate entro le 12 miglia, normativa più dura di tutta l'Ue". Del caso si parlerà alla direzione di lunedì. "Vedremo - dichiarano - chi ha i numeri per utilizzare il simbolo Pd". Irritati la minoranza e i governatori Dem che hanno proposto la consultazione.