Stadio Roma, Grillo: "Va trovata una zona diversa". La replica: "Impossibile"

Sullo stadio della Roma "nessuno dice di no: c'è una discussione sulla collocazione che attualmente è prevista in una zona a rischio idrogeologico. Si discute solo su dove farlo". Lo ha detto Beppe Grillo dopo aver incontrato i consiglieri 5 Stelle in Campidoglio . "Diciamo sì, ma in una parte che non sia quella di Tor di Valle", ha aggiunto il leader M5s, ribadendo: "E' meglio farlo in una zona che non esonda".

L'incontro, a cui non ha preso parte il sindaco Raggi, è durato oltre tre ore. "A livello nazionale Roma sarà il più grande successo del Movimento 5 Stelle", ha detto Grillo. "Abbiamo le persone giuste finalmente, le persone per bene e possibilmente nei posti giusti. Certo abbiamo commesso degli errori. Ma abbiamo anche chiesto scusa".



Attesa una dichiarazione della Raggi - Resta però il nodo stadio, che nonostante l'intervento di Grillo non sembra sciogliersi. Il conto alla rovescia verso il 3 marzo corre, ma non c'è ancora una risposta del Campidoglio sul progetto del nuovo stadio della Roma, che però così com'è sembra sempre più a rischio. Il leader dei Cinquestelle prima garantisce "Virginia Raggi farà una dichiarazione tra uno o due giorni". Ovvero venerdì, giorno a cui è slittato l'incontro con i proponenti rimandato su richiesta del Comune. Ma più tardi boccia la "location" di Tor di Valle.



La posizione dei proponenti - Alle sue dichiarazioni arriva la secca replica di chi ha proposto il progetto. "Dopo cinque anni di lavori su un progetto in stato avanzato di approvazione nel rispetto di leggi, regolamenti e delibere, non è in alcun modo ipotizzabile un sito alternativo a Tor Di Valle", hanno spiegato i proponenti dello stadio della Roma. "L'area è sicura dal punto di vista idrogeologico e anzi il progetto, con investimenti totalmente a carico dei privati, va a sanare il rischio idrogeologico presente nel quartiere limitrofo di Decima, ben al di fuori del sito dove verrà progettato lo Stadio e dove abitano oltre 10 mila romani".



Pallotta: "'No' sarebbe una catastrofe per la Roma e per la città" - Anche il presidente dell'As Roma, James Pallotta, tramite il profilo Twitter del club, ha commentato gli ultimi sviluppi: "Ci aspettiamo un esito decisamente positivo dall'incontro in programma venerdì. In caso contrario, sarebbe una catastrofe per il futuro dell'As Roma, del calcio italiano, della città di Roma e francamente per i futuri investimenti in Italia".