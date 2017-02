Stadio Roma, per il M5s "l'annullamento della delibera è un'ipotesi in campo"

"L'annullamento della delibera comunale sullo Stadio della Roma (che stabiliva la pubblica utilità della struttura) è un'ipotesi in campo". Lo ha detto il deputato M5s Alfonso Bonafede poco prima dell'incontro con Grillo. "E' stata avviata una procedura in via cautelativa per vedere le possibili soluzioni. Al momento non cambia nulla. La sindaca - ha aggiunto il deputato - ha a cuore l'interesse del Comune".

Beppe Grillo incontra Virginia Raggi - Il garante dei pentastellati sarà al Campidoglio nel pomeriggio per incontrare il sindaco e i consiglieri del Movimento ma al centro della riunione non ci sarà solo lo Stadio della Roma: "stiamo vagliando alcuni progetti per il Comune di Roma", spiega il deputato Bonafede.



Grillo: "Virginia Raggi si sta muovendo a scopo cautelativo" - "Se lo stadio si farà o no questa non è una mia decisione, la risposta la daranno Virginia e il consiglio". E' la replica di Beppe Grillo mentre entrava in Campidoglio per partecipare alla riunione di maggioranza sullo stadio della Roma. "Non so se si sta andando verso il no, Virginia Raggi si sta muovendo a scopo cautelativo perché la situazione è un po' complessa", ha aggiunto.



"Se c'è interesse pubblico? Parliamo di un'opera da un milione di metri cubi dove lo stadio rappresenta il 15% e l'85% sono altre cose", ha ribadito Grillo.