Sorella di Vendola: pazzi per Tobia Famiglia Cristiana: "Bimbo orfano"

"E' arrivato un bimbo . C'è una vita nuova in una famiglia diventata già pazza di lui. E che non vede l'ora di abbracciarlo". Lo ha detto Patrizia Vendola , sorella di Nichi , parlando della nascita di Tobia Antonio , il figlio della coppia formata dall'ex presidente della Regione Puglia, e dal compagno Ed Testa. Tobia Antonio è nato negli Usa con la tecnica della maternità in surrogato. L'attacco di Famiglia Cristiana: "Vendola ha reso orfano un bimbo".

"Stiamo seguendo la linea del silenzio - ha precisato - e rispettiamo la loro privacy, va bene così". Sulle polemiche che hanno seguito la notizia della nascita del piccolo, la sorella di Vendola non ha aggiunto altro: "Niente di più di quello che ha già detto mio fratello".



L'affondo di Famiglia Cristiana - Ad attaccare il leader di Sel è stato anche il settimanale Famiglia Cristiana. "Per soddisfare un suo desiderio, il paladino dei poveri e degli oppressi è andato all'estero come un facoltoso signore, ha reso orfano della madre un bambino e ha eluso la Costituzione e le leggi della Repubblica. Ma non era un uomo di sinistra?", si legge infatti sul sito del giornale cattolico.



Il settimanale dei Paolini ha dedicato l'apertura del sito al caso Vendola sottolineando che "c'è un tema che unisce mondi solitamente lontani come il femminismo e quello dei valori cristiani. E' la condanna della pratica dell'utero in affitto e la certezza che un figlio non e' un diritto".