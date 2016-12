Nichi Vendola diventa papà, il web si divide: Salvini lo attacca, altri si congratulano

L'attacco del centrodestra - Un lieto evento che però è stato accolto da forti polemiche: mentre è ancora cocente la delusione nel mondo lgbt per l'approvazione in Senato del ddl sulle unioni civili senza stepchil adoption, sono state durissime le critiche del centrodestra per la scelta dell'ex presidente della Regione Puglia e leader di Sel, e del suo compagno canadese di ricorrere all'utero in affitto. Gli attacchi di quella che Vendola aveva definito in una recente intervista una "subalternità culturale della politica", sono stati pressoché simultanei alla notizia della nascita del piccolo, concepito negli Usa da una donna californiana. E se il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, parla di "disgustoso egoismo", il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, punta il dito contro "questa sinistra che usa il turpe metodo dell'utero in affitto per inventarsi genitori dei figli degli altri".



Gli amici non commentano la notizia - Gli amici di Vendola non commentano e dicono che in queste ore sembra impossibile anche per loro mettersi in contatto con il neo-papà, anche a causa del fuso orario negli Stati Uniti. Ma sono certi che poter realizzare il sogno di "crescere un figlio" che Vendola non aveva mai nascosto, lo renderà senz'altro "felice".



La sorella lo difende su Facebook - Anche sua sorella Patrizia si chiude nel massimo riserbo e non rilascia "alcuna dichiarazione". Salvo un piccolo commento su Facebook, rispondendo a un esponente della sinistra pugliese, amico di Vendola, secondo il quale "non è di sinistra sfruttare l'utero di chi è in condizioni di difficoltà". "Ma tu - replica Patrizia Vendola - sei totalmente sicuro che chi si presta a questa pratica sia una donna totalmente bisognosa? Cioè disperata? Tanto sicuro da giurarlo sulla testa dei tuoi figli?".



Il portavoce Gay center gli fa gli auguri - Fa invece gli "auguri a Vendola e al suo compagno" Fabrizio Marrazzo, portavoce di Gay center, auspicando si "allarghino le adozioni alle coppie gay".



Diviso il popolo del web - Anche il popolo del web è diviso dalla paternità di Vendola. In Rete c'è chi condanna, chi esulta e chi ci scherza su ("...ma Tobia che nome è?").



Su Twitter l'hastag "#Vendola" di tendenza per ore. E i commenti sono i più disparati: c'è chi scrive "ma una volta i comunisti non li mangiavano i bambini? Ora evidentemente li comprano"; e chi aggiunge "ciao, sono Vendola, volevo un regalo e ho comprato un bambino". In molti, però, sono contenti per lui: "Tanti auguri ai neo genitori ed al piccolo"; "Smettetela di dire bestialita', Nichi sarà un padre dolcissimo". E non mancano neppure gli ironici che, prendendo di mira l'eloquio 'vendoliano', ritengono che "l'unico problema per il figlio di Vendola saràuna ninna nanna lunga 3 ore". Mentre per altri il fatto che "Vendola e il compagno siano diventati papa' dimostra che nulla è impossibile, tranne avere una sinistra unita".