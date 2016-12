Meloni, Bertolaso stoppa le polemiche: "Mai detto che la maternità precluda obiettivi"

"Meloni è mia amica, la stimo moltissimo, è un leader politico nazionale", ha aggiunto Bertolaso, finito nell'occhio del ciclone per aver dichiarato in un'intervista: "Deve fare la mamma, mi pare sia la cosa più bella che possa capitare a una donna. Deve gestire questa pagina della sua vita. Non vedo perché qualcuno dovrebbe costringerla a fare una campagna elettorale feroce e, mentre allatta, a occuparsi di buche e sporcizia..."



Meloni: "Donne conciliano maternità e lavoro" - Era stata la stessa Meloni a rispondergli: "Io non voglio polemizzare. Dico solamente con garbo e orgoglio a Guido Bertolaso che sarò mamma comunque e spero di essere un'ottima mamma, come lo sono tutte quelle donne che tra mille difficoltà e spesso in condizioni molto più difficili della mia riescono a conciliare impegni professionali e maternità".



Marchini: "Altri attacchi e voto Meloni" - Nella querelle era intervenuto anche Alfio Marchini: "Bertolaso, altri due attacchi alla mamma Meloni e la voto! Paesi con natalità più alta? Dove c'è maggior occupazione femminile".



Lorenzin: "Non è un Paese per donne" - Nel dibattito entra poi, a gamba tesa, il ministro Beatrice Lorenzin: "Questo Paese non è per le donne. Ciò che sta accadendo in questi giorni è incredibile, rivela una misoginia di fondo", ha detto il titolare della Salute riferendosi sia al caso-Meloni sia alla rinuncia, con polemica, della candidata a sindaco di Milano dei 5 Stelle, Patrizia Bedori. "Faccio alla Bedori e alla Meloni i miei auguri e dico loro: chi vi critica in quanto donne non vi merita", ha concluso.



Il chiarimento di Bertolaso - L'ex numero uno della Protezione civile ha successivamente spiegato: "La gravidanza è una delle pagine belle per una donna, la mia intenzione era quella di invitarla a evitare una campagna elettorale avvelenata nel suo stato. Poi se si candida può anche farlo".



Bertolaso attacca Salvini - Se con la Meloni è apparso decisamente conciliante, diversa la posizione di Bertolaso verso Matteo Salvini, tornato a ribadire il suo "no" alla candidatura di Bertolaso: "Evidentemente non gli interessa risolvere i problemi di Roma", ha chiosato l'interessato.