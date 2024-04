Lega, Fedriga: "Vannacci? Io voterò i candidati del Friuli-Venezia Giulia"

Tornando sul nome, da lui proposto, del generale Vannacci nelle liste leghiste, in un'intervista al "Corriere della Sera" Matteo Salvini spiega che quella candidatura "si chiama democrazia. Se qualcuno decide legittimamente di candidare una persona che è in carcere all’estero con accuse pesantissime, perché non dovrebbe chiedere il voto agli italiani anche un uomo che ha servito e difeso l'Italia nel mondo, dall'Iraq all'Afghanistan?".

Centinaio: "No comment"

Arriva invece un "no comment" in merito dal vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, che chiarisce: "Ho detto nei giorni scorsi che avrei votato chi si è fatto il mazzo sul territorio e confermo. Per fortuna, ci sono le preferenze e, di conseguenza, di può votare uno come si possono votare tanti altri. E ce ne sono tanti altri validi nel mio partito. La mia posizione non cambia".