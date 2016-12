Berlusconi alle gazebarie: "Bertolaso è l'unico che può cambiare Roma"

Ovviamente Berlusconi, intervenuto al gazebo in piazza del Pantheon, ha votato per l'ex numero uno della Protezione civile. E ha aggiunto: "Non è un politico, non è un professionista del 'bla bla bla' e i romani dovrebbero fare salti di gioia perché abbiamo la possibilità di avere questo protagonista del fare".



Dopo aver espresso il suo voto, Berlusconi è risalito in auto per proseguire il tour tra i gazebo allestiti in tutta la Capitale.



Sulla Lega: "Qui è all'1,4%" - Il più contrario alla candidatura di Bertolaso è evidentemente Matteo Salvini. Ma il leader di Forza Italia non sembra preoccupato: "La Lega a Roma è all'1,4%", si limita a commentare.



Salvini: "La candidata perfetta è la Meloni" - Non si fa attendere la replica di Salvini stesso: "Giorgia Meloni è il perfetto candidato sindaco per Roma. E Parisi per Milano", dichiara il segretario della Lega da Milano. Salvini, indossando una felpa gialla con la scritta "Stefano Parisi" in blu, ha stretto mani e scattato selfie con i suoi sostenitori. È rimasto impassibile alle provocazioni di due giovani italiani che lo hanno sbeffeggiato mentre si fotografava con dei fan.



Secca la replica di Berlusconi, direttamente dai gazebo, dove ha incontrato Bertolaso: "Il mio mestiere è sempre stato unire, con i professionisti integrali della politica non ho mai avuto grande intesa. Loro pensano alle carriere e agli interessi egoistici dei propri partiti. Io ho sempre pensato all'Italia".



Bertolaso: "30mila presenze, romani si riprendono la città" - "La risposta agli scettici la stanno dando i romani". Così Bertolaso ha commentato la partecipazione al primo giorno di consultazione popolare. Alle 18, orario di chiusura dei gazebo - si legge in una nota -, è stata stimata un'affluenza tra le 29-31.000 persone. "Una partecipazione - si legge - oltre ogni aspettativa già per il primo giorno, tanto che alcuni seggi hanno dovuto chiudere anticipatamente avendo terminato le schede. Ecco perché domenica il kit dei gazebo sarà rifornito di schede aggiuntive". "Spero che tanti altri cittadini andranno a esprimere la loro opinione domenica mattina - ha concluso Bertolaso -. Poi avremo i risultati definitivi, ma quel che è certo è l'avviso di sfratto al malgoverno di questa città".