Milano, Patrizia Bedori "tradita" da due ex M5s: lo sfogo su Facebook

L'ex candidata ha riposto a chi l'ha definita "casalinga e disoccupata per offendermi, volevo dirvi che per me non sono offese", ha scritto. "Ci sono milioni di casalinghe in Italia e grazie a loro, le vostre madri, sorelle, mogli e compagne, che ogni giorno dedicano il loro tempo con dedizione alla famiglia, ai figli, ai mariti e si fanno carico di tutta una serie di compiti per cui lo Stato è inadempiente come la cura degli anziani, l'Italia sta in piedi".



"Avete offeso milioni di italiani" - A chi le ha dato della disoccupata "usando questa parola in maniera denigratoria, negativa, come dire sfigata - ha aggiunto - sappiate che non ero in cerca di una cadrega. E ve l'ho dimostrato, semmai ce ne fosse bisogno, ma quello che è più grave è che avete offeso milioni di cittadini a cui è stata tolta la dignità, a cui lo stato nega anche un reddito minimo di sopravvivenza".



L'attacco alla Fuksia - Nel suo post al vetriolo, Patrizia Bedori si è rivolta direttamente anche alla Fuksia, parlamentare espulsa dal Movimento e ora nel gruppo misto. "Tu l'hai avuto il tuo momento di notorietà. Sei famosa perché non mantieni la parola data ai tuoi elettori e, come dicevo, io le persone le valuto da quello che fanno". "Io ho altri valori e la mia parola vale, sono su un altro livello, cui tu non potrai mai accedere e forse neanche capire", ha aggiunto, per poi in chiusura "ringraziare le centinaia anzi migliaia di persone vere che mi hanno lasciato commenti meravigliosi".