Salvini: "A Berlusconi non rispondo" "Bertolaso? Alla Lega non interessa"

"Nel weekend ho letto un po' di tutto su di me: che sono un pappone, un ragazzotto... ma io non sto a rispondere a polemiche di questo livello. Mi occupo di cose più importanti, del mondo che cambia". Così il leader della Lega, Matteo Salvini , replica alle critiche avanzategli dal leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ai gazebo romani. E quanto alla Capitale, "Bertolaso dice che non gli interessa Salvini: lui non interessa a noi. Chiuso".

"La Lega è così, o di qua o di là, niente compromessi, noi siamo alternativi a Renzi mentre c'è in giro qualcuno che forse ha nostalgia degli inciuci con Renzi... almeno a volte si ha questa impressione. Ma noi puntiamo a vincere, non a partecipare...", ha aggiunto Salvini conversando con gli ascoltatori di radio Padania.



"Non voglio polemizzare o perdere tempo sulle piccole questioni italiane come le polemiche sulle amministrative. Guardiamo al di là - ha proseguito il leader leghista - mentre il mondo cambia vorticosamente, mentre succedono fatti come quelli della Turchia, mentre assistiamo a quello che avviene con i migranti...".