Mattarella: "Le elezioni sono da affrontare con fiduciosa serenità"

"E' stata approvata una nuova legge elettorale per la Camera e per il Senato - ha sottolineato Mattarella -, con regole omogenee e non dissonanti, sul cui merito le opinioni sono legittimamente difformi ma che rappresentano il risultato di una scelta del Parlamento ed evita l'anomala condizione di chiamare al voto gli elettori con quel che residuava di due leggi parzialmente cancellate da due diverse decisioni giurisdizionali".



"L'Italia è stata capace di uscire dalla crisi" - Il presidente della Repubblica ha evidenziato come il 2017 sia "stato un anno intenso, che ha visto consolidarsi la crescita della economia, dimostrando le potenzialità e le qualià del tessuto civile e produttivo, particolarmente di alcuni settori, e confermando la capacità del nostro sistema di uscire dalla grave e lunga crisi che abbiamo attraversato".



"Crescita economica offre nuove opportunità" - Secondo Mattarella, "il Paese sconta, peraltro, un'eredità pesante: in questi anni si sono accentuate le diseguaglianze, il rischio di povertà e di esclusione sociale presenta livelli allarmanti. La disoccupazione, soprattutto giovanile e femminile, rimane gravemente alta, in particolare nel Mezzogiorno. Occorre lavorare insieme, con impegno, per una maggiore e adeguata diffusione dei benefici della ripresa. La crescita economica offre all'Italia una nuova opportunità che va colta".



"Proposte realistiche contro l'astensionismo" - Il Capo dello Stato ha individuato quindi una cura contro l'astensionismo: "Il tempo delle elezioni costituisce un momento di confronto serrato, di competizione. Mi auguro che vengano avanzate proposte comprensibili e realistiche, capaci di suscitare fiducia, sviluppando un dibattito intenso, anche acceso ma rispettoso. E' questa una strada per ridurre astensionismo elettorale e disaffezione per la vita pubblica".



"Prospettive dell'Italia legate alle vicende dell'Ue" - "Le prospettive dell'Italia e degli altri paesi europei sono strettamente legate alle vicende dell'Unione - ha aggiunto -. In questo senso vi è una consapevolezza diffusa tra i cittadini. È in corso una intensa discussione sulle modalità e rafforzare la costruzione europea. Si è aperta una finestra di opportunità che va assolutamente sfruttata".



"Italia protagonista nel contesto internazionale" - Mattarella ha inoltre spiegato che l'ultimo anno di legislatura "ha consentito di accompagnare la ripresa economica, agevolandola" e l'Italia "ha potuto svolgere, con pienezza, un ruolo protagonista nel contesto internazionale".



"L'Italia ha anticorpi contro intolleranza e razzismo" - Il presidente della Repubblica si è concentrato anche sulla piaga del razzismo: "Con apprensione abbiamo registrato alcune manifestazioni di razzismo, antisemitismo, violenza, intolleranza, fanatismo: il nostro Paese dispone degli anticorpi necessari per contenere e respingere il contagio di ideologie e posizioni aberranti, condannate e superate dalla storia".