Rosatellum, il presidente Mattarella promulga la legge elettorale

La delusione di Bersani: "Un aborto di legge" - "Le chiacchiere stanno a zero, perché avevamo la possibilità di fare una cosa seria, ma con un'altra legge elettorale". Pierluigi Bersani commenta così la legge elettorale promulgata da Mattarella e l'apertura di Matteo Renzi agli ex dem. "Questa legge elettorale non è né carne né pesce - continua Bersani - quello che viene fuori è un aborto di legge elettorale che non è maggioritario di coalizione, né un proporzionale puro con una lista di nominati incredibile e quindi con un distacco ulteriore tra cittadini e istituzioni. In questo contesto e con una legge così parlare di alleanze e coalizione è una cosa ridicola perché ognuno va con il suo simbolo e poi fa finta di apparentarsi ma il giorno dopo è assolutamente libero di fare quello che vuole".