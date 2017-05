Governo, Boschi: "La circolare? Sono le regole", ma i ministri non ci stanno

E lei replica: "Se le regole le vogliamo cambiare, io sono la prima a dare una mano, ma le regole che ci sono vanno rispettate. E' solo una raccomandazione in questo senso, niente di più. Non c'è proprio nulla di nuovo".



Il ministro alla Coesione Claudio De Vincenti giudica la circolare "ineccepibile" mentre il responsabile della Giustizia Andrea Orlando è lapidario: "Boschi commissaria il governo? Non me ne sono accorto".



Cuperlo: "Il governo starà più sereno" - Un commento arriva anche da Gianni Cuperlo, che dice ironico: "Vorrà dire che il governo starà più sereno".



Gentiloni: "Polemiche surreali" - Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni "non commenta retroscena e polemiche surreali su normali iter procedurali interni alla presidenza". Lo sottolineano fonti governative, interpellate sulla vicenda della circolare del segretario di Palazzo Chigi Paolo Aquilanti che assegna alla sottosegretaria Maria Elena Boschi la supervisione dei provvedimenti che giungono in Cdm.