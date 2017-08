Scontri di piazza Indipendenza, Minniti sospende sgomberi | Parolin: "Violenza inaccettabile"

"Rappresentanti governo devono trovare le soluzioni abitative" - I rifugiati eritrei erano stati in precedenza sgomberati da un palazzo occupato in via Curtatone, posto sotto sequestro, e si erano accampati in piazza Indipendenza. Secondo quanto riportato dal Messaggero, "a occuparsi di dove sistemare gli occupanti abusivi saranno proprio i rappresentanti del governo, anche a prescindere dalle indicazioni delle amministrazioni locali".



Possibile requisire palazzi pubblici - Ciò vuol dire che il governo "potrebbe spingersi a requisire palazzi pubblici in cui ospitare almeno in una prima fase le persone che hanno perso l'alloggio (solo famiglie con minori o anziani entrano in un circuito di accoglienza più stabile)".



Sgomberi, Parolin: "Violenza inaccettabile" - Sullo sgombero di piazza Indipendenza è intervenuto anche il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin a margine del Meeting di Cl: "Quelle immagini non possono che provocare sconcerto e dolore, soprattutto dalla violenza che si è manifestata. E la violenza non è accettabile da nessuna parte".