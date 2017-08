Il capogruppo Pd al Senato Luigi Zanda spiega che il no è dovuto a ragioni legati ai tempi tecnici: impossibile discutere il testo, perché il Senato sta chiudendo per ferie. Ma Alessandro Di Battista accusa: "Un voto contro dagli esponenti Pd".



Zanda: "Richiesta M5s è propaganda, pentastellati non pensano a risolvere problemi dell'Italia" - "La richiesta d'urgenza viene dai senatori del Movimento 5 Stelle e arriva ad agosto, 24 ore prima della chiusura del Senato per le ferie. Se anche l'Aula dovesse accoglierla, il dibattito in Commissione non potrebbe iniziare prima di settembre". Lo afferma il presidente dei senatori del Pd Luigi Zanda spiegando il suo "no" alla richiesta dei pentastellati.



"Le cose stanno esattamente così. Perché presentare proprio ora, a poche ore dalla sospensione dei nostri lavori, una richiesta di urgenza? Perché interrompere con questa discussione procedurale il dibattito finale su un provvedimento di grande rilievo come quello sulla concorrenza? Perché questa inversione di priorità tra quel che interessa i cittadini e le procedure di palazzo? Il Movimento 5 Stelle continua a praticare una politica parlamentare tutta puntata sulla ricerca non di quel che è più urgente per risolvere i problemi dell'Italia, quanto su quel che può servirgli per battere la gran cassa della propaganda".



Di Battista su Facebook: "Il Pd vota contro l'urgenza ma noi non molliamo" - "Com'era la storia del Pd che vuole tagliare davvero i vitalizi, della legge voluta da loro, che il M5s ha provato a salire sul loro carro, che noi urliamo e loro fanno le cose? - scrive Di Battista su Facebook -. Dai raccontatela ancora! Pochi minuti fa in Senato il M5S ha chiesto la procedura d'urgenza per la legge sui vitalizi. L'idea era abolirli una volta per tutta prima della pausa estiva. Il PD, chiaramente, ha votato contro. E sapete che argomentazioni hanno tirato fuori questi cialtronelli? “Dobbiamo studiare bene la proposta”...se non si trattasse dei soldi nostri ci metteremmo a ridere. Noi non molliamo, come li abbiamo messi con le spalle al muro alla Camera la stessa cosa faremo al Senato".