Abolizione vitalizi, la Camera approva: 348 sì, 17 no, 28 astenuti

La Camera approva la proposta di legge Richetti sull'abolizione dei vitalizi. Al ddl hanno detto sì 348 deputati. I no sono stati 17 e gli astenuti 28. Dopo la lettura dell'esito della votazione, l'Aula di Montecitorio è esplosa in un lungo applauso. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.

Molti gruppi contrari al provvedimento non hanno partecipato il voto, chi uscendo dall'Aula chi, come Forza Italia, restando in Aula senza votare. I deputati M5S sono esplosi in un tripudio di giubilo mentre la presidente Laura Boldrini annunciava il risultato della votazione. Ad astenersi sono stati i deputati di Mdp; Fi non ha votato. I deputati di AP hanno votato contro.



A seguire la votazione dalla tribuna del pubblico c'era la senatrice Paola Taverna: a lei si è rivolto Danilo Toninelli durante la votazione mostrando le dita a V in segno di vittoria. Secondo un deputato, una collega M5S avrebbe fatto il segno del dito medio verso i banchi del Pd.