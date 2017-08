Combattere la radicalizzazione islamica: approvata la strategia di prevenzione

Con 251 voti favorevoli (103 contrari e 13 astenuti) la Camera ha approvato l’istituzione del Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD) presso il Dipartimento delle libertà civili e dell’immigrazione del ministro dell’Interno. Una svolta culturale per il nostro antiterrorismo, sia perché non ha ancora subito le drammatiche dinamiche di radicalizzazione viste oltralpe, sia per i nuovi attori coinvolti in questo obiettivo: oltre al contrasto poliziesco, si vuole infatti far collaborare varie parti dello Stato (fondamentale il ruolo della scuola) e della società civile (in primis le comunità islamiche, ma anche il mondo dell’accoglienza e le società di Internet).