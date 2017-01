Victoria's Secret, "angeli" anche senza trucco

Le chiamano "angeli" e niente può rappresentare meglio la bellezza delle modelle scelte da Victoria's Secret per sfilare durante l'attesissimo show. Bellezza acqua e sapone, fisico da capogiro, naturalezza e sex appeal nel modo in cui si muovono, a dir poco perfette. Le abbiamo scovate sui social senza trucco e senza inganno. Alcune sono davvero mozzafiato, per altre... il trucco c'è e si vede.

C'è chi preferisce postare solo foto in posa tra uno shooting e l'altro, in costume da bagno o in lingerie, su spiagge paradisiache o in super studi fotografici, con volti perfetti, trasformati dal make up o comunque valorizzati dai pennelli. E chi, invece, si mostra come mamma l'ha fatta: appena scesa dal letto o stanca alla sera. C'è chi sceglie gli scatti professionali e chi posta qualunque cosa. Per alcune vederle "nature" non fa che rafforzare la loro bellezza, per altre un pochino meno. Sfoglia la gallery e scopri gli angeli più belli anche senza trucco: da Adriana Lima ad Alessandra Ambrosio , Behati Prinsloo , Candice Swanepoel , Lily Aldridge .