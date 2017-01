Candice Swanepoel, topless e lato B allo speccchio

"Hotel life #oops", "vita da hotel" cinguetta Candice Swanepoel postando uno scatto in bianco e nero dalla camera di un albergo. L'Angelo biondo è sul letto in topless e slip succinti riflessa in uno specchio, che lascia ampio spazio all'immaginazione erotica di chi osserva. Audace, intrigante e incredibilmente sensuale.

La modella 26enne, Angelo di Victoria's Secret e tra le donne più sexy e desiderate del Pianeta, sfoggia curve da mozzare il fiato: un lato B scultoreo con gli gli slip appena accennati e le curve della schiena nuda sinuose e sensuali. Il topless c'è ma non si vede ed è un vero piacere immaginare ciò che non appare nello scatto. I follower apprezzano: "Non è reale!" scrive un fan incredulo per tanta bellezza e perfezione: "Bel corpo", un altro ammiratore entusiasta...