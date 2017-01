Alessandra Ambrosio, bikini perfetto baciato dal sole

Tra balli in spiaggia e tramonti suggestivi, l'angelo brasiliano di Victoria's Secret si sta godendo un po' di meritato relax. Un'occasione per passare un po' di tempo insieme alla famiglia, prima che gli impegni di lavoro la portino di nuovo in giro per il mondo. Anche appena sveglia e con i capelli arruffati, la Ambrosio sfoggia una bellezza mozzafiato ed in spiaggia il suo fascino non passa certo inosservato.



Così il bagnasciuga si trasforma in una passerella naturale. Poco importa se Alessandra sfila a piedi nudi e senza trucco: tacchi alti e make up appariscenti non servono per chi, come lei, ha la sensualità nel sangue.