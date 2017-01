Laura Chiatti "scoppia" di felicità

10:56 - Belli, stropicciati, innamorati. Marco Bocci e Laura Chiatti, in attesa di un maschietto per fine anno, sono inseparabili. Lei lo segue sul set e lui la coccola ad ogni pausa. L'attrice incinta di sei mesi si è ammorbidita e il suo viso appare più tondo del solito e un po' "provato", ma la felicità trabocca. In meno di un anno la coppia si è innamorata, sposata e ora aspetta un bimbo, un record d'amore condiviso sul set.

Nelle immagini del settimanale Diva e Donna si vede una Chiatti raggiante, senza trucco e parrucco, ma sportiva con una tshirt che lascia cadere maliziosamente sulla spalla lasciandola scoperta, shorts che le lasciano le gambe nude, occhiali da sole e capelli raccolti e spettinati. Laura e Marco sono belli e dannati, scelgono accessori casual, amano i motori, condividono tante passioni. Per Natale arriverà il loro bimbo e nell'attesa si godono ogni attimo insieme tra carezze, sguardi e attenzioni infinite.