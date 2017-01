L'Orlando furiosa, Stefania mostra il lato B da urlo e risponde alle critiche su Instagram

Non è la prima volta che la Orlando si mostra in costume sul social e non è l'unica a farlo. In riva al mare, sulla barca o a bordo piscina si regala qualche scatto che condivide con i suoi follower. E lo ha fatto anche con la foto dello "scandalo", prima postata, poi rimossa e infine ripubblicata a distanza di poche ore, in cui mette in evidenza la sua silhouette di schiena. Se le curve del seno si intravedono leggermente, gambe affusolate e sedere in primo piano rendendo lo spettacolo davvero interessante per la showgirl che a dicembre spegnerà cinquanta candeline.



Ma tra i complimenti che si sprecano non mancano le critiche e questa volta Stefania prende la parola e mette tutti a tacere: "Buongiorno ieri, erroneamente, ho cancellato questa foto che aveva suscitato molti apprezzamenti ma anche qualche disappunto da parte di alcune persone. Una in particolare si chiedeva "perché postare una foto simile?', come se fosse la prima volta che si vede una donna in costume! Sono sempre stata contro il finto perbenismo... siamo su Instagram non a scuola! È estate...andatevi a divertire invece di fare i maestrini".