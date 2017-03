Kim Kardashian dal guru...per superare lo shock della rapina

L'aggressione e la rapina a mano armata dell'ottobre scorso a Parigi sono ancora vividi nella sua memoria. Uno shock che, a distanza di mesi, Kim Kardashian sta cercando di superare in tutti i modi. E così qualche giorno fa la socialite, accompagnata dal suo clan di sorelle e dal marito, il rapper Kanye West , ha partecipato al seminario del guru Tony Robbins "Sprigiona il potere che è in te", per imparare a "trasformare la paura in potere"...

Tony Robbisn è considerato un professionista dello sviluppo personale e del cosiddetto "self-help". Lui stesso si definisce un coach e nei suoi libri e nei suoi seminari parla principalmente di come raggiungere il successo nella vita, superare le proprie paure, realizzare se stessi, modificare il proprio stato d'animo a piacere...

Per fare questo utilizza ed insegna tecniche di programmazione neuro linguistica e l'ipnosi di tipo ericksoniano. Secondo quanto da lui stesso dichiarato sarebbe stato consulente personale di personaggi famosi quali Michail Gorbačëv, l'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, l'attuale presidente e imprenditore Donald Trump e molti altri.



Una tre giorni-evento seguito da migliaia di persone in uno stato di vero e proprio delirio, come dimostrano i video condivisi su Snapchats dalle sorelle Kardashian. Gente urlante e con le mani alzate che osannano Tony Robbins, mentre declama i suoi insegnamenti sul palco. Kim e il suo clan hanno acquistato un pacchetto "Vip Diamante Premiere" dal costo di 3mila dollari, che include la partecipazione al seminario per tutti e tre i giorni, con posti prenotati il più vicino possibile al guru, oltre ad una serie di altri benefit legati all'evento.