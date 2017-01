Gigi Buffon, festa in casa Juve con Ilaria D'Amico

Passione in chiave bianconera per Gigi Buffon e Ilaria D'Amico che l'altra sera a a Milano sono arrivati mano nella mano alla festa di presentazione del nuovo logo della Juventus. Tra tanti calciatori e ospiti, la coppia ha attirato i flash. Entrambi in tema con il mood bianconero hanno mostrato sorrisi e serenità. “E' la grande fortuna della mia vita” ha detto di recente il portiere parlando della giornalista.

Pochi passi a piedi per arrivare dal nido d'amore milanese dei Buffon al Museo della Scienza e della tecnica dove si è svolto l'evento della Juve. La D'Amico raggiante in un tubino nero con pelliccia, si è mossa come una vera padrona di casa. Disinvolto e allegro anche Buffon, segno che la sconfitta con la Fiorentina è già dimenticata.



“Credo che Ilaria sia per me un punto di riferimento ormai imprescindibile... E' la persona che cercavo e quella che volevo. E spero di essere lo stesso per lei” ha dichiarato di recente il portiere. La coppia ha un figlio, Leopoldo Mattia, nato un anno fa. Gigi è padre anche di Louis Thomas e David Lee, nati dalla precedente relazione con Alena Seredova; mentre la D'Amico è mamma anche di Pietro, nato dalla storia con Rocco Attisani.