Elisabetta Canalis che forma! Ed è ancora in costume

Un tuffo in piscina e una linea perfetta a pochissime settimane dal parto. Elisabetta Canalis in costume, con l'inverno alle porte (almeno in Europa), è ancora in attesa... dell'autunno. "Waiting for the Autumn #Splash ! qui l'Autunno lo aspettiamo così #California #Calilife" cinguetta l'ex velina, che si gode la sua "calilife". In California è sempre estate!

Skyler Eva, la prima figlia della coppia Canalis-Perri, è nata lo scorso 29 settembre, ma la bella showgirl sarda non ha perso tempo per rimettersi in pista. Non che durante la gravidanza si fosse mai fermata! Rieccola quindi in piena attività, mentre si allena nella disciplina che pratica da molti anni: il Krav Maga. Gambe toniche e sinuose e pancia piatta, come nello scatto che la ritrae in costume mentre si tuffa in piscina. Eli è tornata... in splendida forma!



Ecco i piedi di Skyler Eva tra le mani di nonno Cesare