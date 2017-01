Elisabetta Canalis, ecco i piedini di Skyler Eva

Intanto arrivano anche i primi regalini per la piccola di casa Perri-Canalis ed Elisabetta non perde occasione per mostrare il suo nuovo mondo da mamma. "Piena d'amore” cinguettava la Canalis dopo la nascita di Skyler Eva e poco prima parlando del marito scriveva "Con te sono felice ogni giorno di più". I fan della showgirl, già tornata in formissima dopo il parto, seguono i profili social per seguire la neomamma e la sua piccolina...