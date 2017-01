Elisabetta Canalis, mamma sportiva e in forma

11:57 - Neomamma con occhiaie da notti in bianco, chiletti di troppo da smaltire e aria stanca? Non per Elisabetta Canalis. A poche settimane dal parto, la showgirl mostra già un fisico smagliante. Beccata dai paparazzi in giro per Los Angeles in tenuta casual, slipper ai piedi, pantaloni sportivi e tshirt bianca, la Canalis è apparsa una mamma iperattiva e in perfetta forma.

Eppure, secondo quanto ha scritto sui social, anche la sua piccola Skyler Eva la costringe a levatacce (“siesta fino al prossimo pianto”, cinguettava qualche giorno fa). Ma i segni della stanchezza e le curve morbide post-partum per Elisabetta sono un lontano ricordo. Eccola durante una sessione di shopping per la città, senza la bambina, ma in gran forma.



Ecco i piedi di Skyler Eva tra le mani di nonno Cesare