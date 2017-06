Chiara Ferragni in attesa di un bebè? Lavori in corso con Fedez

“Non aspetterei troppo” e “Un figlio è verosimile” è quello che hanno rispettivamente detto Chiara Ferragni e Fedez in merito a una possibile maternità. Detto fatto. La fashion blogger e il rapper, prossimi alle nozze, starebbero programmando una gravidanza. In un selfie social della coppia appaiono una serie di trucchi e medicinali tra cui spunta un integratore che stimola la gravidanza... Cicogna in volo?

La coppia in vacanza non ha segreti con i fan e posta di continuo foto e video che li ritraggono in ogni momento. Una distrazione (forse voluta) ha fatto comparire in uno scatto una scatoletta di integratori ormonali. Un follower si è accorto ed è nato il gossip: Chiara Ferragni sta cercando di rimanere incinta.



In realtà, quelle pillole si usano anche per regolarizzare la produzione ormonale e non è detto che Chiara le utilizzi perché cerca un bebè, ma tanto basta per far parlare della coppia più seguita del web. La Ferragni e Fedez gongolano...