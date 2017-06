Chiara Ferragni in topless alle Hawaii con Fedez

Se non fosse che la Ferragni e Fedez organizzeranno un matrimonio in grande stile e che la luna di miele sarà da sogno, potremmo pensare che la vacanza alle Hawaii sia una sorta di anticipo di viaggio di nozze. E invece per Chiara e il rapper si tratta di una piccola parentesi da sogno al mare tra collane di fiori, tende davanti alle onde e romanticherie di ogni genere. In spiaggia niente anello al dito, ma solo tramonti e sorrisi per i due innamorati. E c'è già chi spera ci sia pure una cicogna in volo...