Fedez e Ferragni in spiaggia... vietato ai minori!

Dopo il topless di Chiara Ferragni altro scatto vietato ai minori dalle Hawaii. Questa volta il bollino rosso va sulle chiappe di Fedez che abbassa il costume per un video ricordo. Inoltre, tra spostamenti in auto, giri in elicottero, pranzetti in riva al mare e tintarella in spiaggia i due mostrano di avere una cosa in comune... un bel brufolo sulla guancia!