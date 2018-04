Charlotte Casiraghi, ecco il pancione al quarto mese

Se qualche settimana fa c'erano soltanto indizi, ora ci sono le dolci curve a confermare la seconda gravidanza di Charlotte Casiraghi. La figlia di Carolina di Monaco, fidanzata con Dimitri Rassam , aspetterebbe il secondo figlio, dopo Raphael 4 anni, avuto dal suo ex, l'attore francese Gad Elmaleh. Le foto esclusive pubblicate dal settimanale Gente mostrano la principessina con un maglione verde che non riesce più a nascondere il pancione, giunto al quarto mese.

I primi sospetti c'erano stati a inizio marzo, quando la bella Charlotte si era presentata sul red carpet del premio cinematografico Cesar fasciata in un abito a fiori che mostrava curve sospette. Poi al Ballo della rosa di Montecarlo aveva nascosto le rotondità sotto un abito lungo nero coperto da una stola di piume bianche. Ma fotografata durante una sessione di shopping, la Casiraghi non riesce a contenere le forme sempre più evidenti.



Charlotte e Dimitri, figlio di Carole Bouquet, si frequentano da un anno, ma da subito sono sembrati pronti alle nozze, tanto che nel Principato si vocifera che il grande passo avverrà a breve. Si mormora che la coppia abbia fretta e che all'altare Chalotte ci possa arrivare con il pancione, proprio come fu per mamma Carolina quando sposò Stefano Casiraghi. Charlotte ha già un figlio, ma anche Rassam è già papà della piccola Darya, avuta dalla ex moglie Masha Novoselova.