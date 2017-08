Charlotte Casiraghi, passione in alto mare con Rassam

E' passione irrefrenabile tra Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam a bordo del Pacha III, in Costa Azzurra. La coppia vive la sua prima estate d'amore sotto gli occhi di mamma Carolina e del fratello Andrea, anche lui sullo yacht con la moglie Tatiana e figli. Presente pure Raphael, il figlio della principessa avuto dal suo ex Gad Elmaleh. Tra baci e palpatine, Charlotte e Dimitri replicano la celebre scena del Titanic... ma con finale tutt'altro che drammatico.

Sono momenti felici quelli che Charlotte sta trascorrendo con i suoi affetti più cari. "Diva e Donna" e il "Settimanale Nuovo" immortalano un siparietto sereno: Dimitri gioca e intrattiene il piccolo Raphael con cui sembra ci sia già molta sintonia, mamma Carolina, con loro sulla lussuosa barca di famiglia, approva l'unione e... i baci di coppia abbondano. Insomma, una love boat a tutti gli effetti. E come per tutte le belle storie, nel Principato di Monaco sognano già i fiori d'arancio. C'è chi sussurra che la rampolla monegasca sia già in dolce attesa e chi invece parla di nozze imminenti. Al momento i diretti interessati sono troppo impegnati a scambiarsi lunghe effusioni con interessanti toccatine al largo per rilasciare dichiarazioni...