Charlotte Casiraghi, vacanze romane con Dimitri

Si frequentano da poco, ma secondo i ben informati fanno sul serio Charlotte e Dimitri. Via le etichette di corte, la coppia si gode la vacanza in Italia in totale spensieratezza. Eleganti e raffinati al matrimonio di amici, in cui Charlotte ha indossato un abito con fantasia a fiori che ha messo in evidenza una silhouette impeccabile (e un ventre ultra piatto... a dispetto dei rumors che parlavano di cicogna in arrivo), i due optano per un look casual al ristorante dove si godono un pranzo in totale relax. Mentre la principessa avvicina la bottiglia alle labbra per bere la birra, Rassam non rinuncia a piatto di pasta. Poi, con lo stesso tovagliolo si pulisce bocca e naso, come documenta il settimanale "Diva e Donna". Infine i due si dirigono verso l'aeroporto dove tra baci sul collo e risate attendono di imbarcarsi.