Charlotte Casiraghi bacio hot con Dimitri e pancino in mostra

Fuga d'amore ai Caraibi per Charlotte Casiraghi. La principessa di Monaco immortalata dal settimanale Chi mostra in esclusiva un bacio appassionato con il nuovo fidanzato Dimitri Rassam e soprattutto un pancino evidente. La romantica vacanza della neocoppia in una località segreta non ha evitato i flash alla monegasca in costume.