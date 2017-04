Charlotte Casiraghi, fuga d'amore a New York... in abito bianco

Fuga d'amore a New York per Charlotte Casiraghi. La principessa di Monaco è sbarcata nella Grande Mela insieme al figlio Raphael ed ha partecipato alla cena di gala dell'Unicef alla New York Public Library. All'evento benefico, splendida in abito bianco, Charlotte si è presentata da sola, ma a New York ha trovato il fidanzato Dimitri Rassam, il figlio di Carole Bouquet. Nella Grande Mela vive anche il suo ex Gad Elmaleh, padre del piccolo Raphael.

Charlotte e Dimitri sono stati pizzicati insieme per la prima volta a Parigi, città in cui vive la monegasca. La mamma di Dimitri, Carole Bouquet, è grande amica di Carolina di Monaco. La neocoppia in giro per New York in look casual non si è nascosta, ma alla cena di gala Charlotte ha preferito andarci da sola. In abito bianco, elegante e perfetta, ha incantato tutti anche se i suoi occhi sognanti non erano per gli invitati...