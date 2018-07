Belen, replica alle polemiche su cellulite e smagliature del suo lato B

Si sa, Belen non si è mai sottratta alle polemiche. Spesso le ha anche provocate, forse anche in questo caso. Una cosa è certa: la foto del lato B in piscina postata qualche giorno fa ha scatenato il web. C'è chi parla infatti di "smagliature evidenti" e chi ci vede persino la cellulite. La bella showgirl argentina per tutta risposta ha riproposto lo scatto, ingrandendo l'immagine e facendo vedere meglio che in realtà si trattava del riflesso dell'acqua.