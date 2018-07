Belen si spoglia e Iannone non resiste: "Le curve migliori che abbia mai affrontato!!!"

Archiviati gli impegni di lavoro Belen Rodriguez è tornata a Ibiza dal figlio Santiago, mamma Veronica, ma soprattutto da Andrea Iannone. Relax, bagni di sole e uno scatto hot a bordo piscina della showgirl con lato B in primo piano. "Le curve migliori che abbia mai affrontato!!!", commenta il pilota sotto la foto social. "@andreaiannone sei pazzo completamente", risponde lei. E di sera la coppia di nuovo "in pista" si gusta una paella in famiglia...