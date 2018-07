Andrea Iannone: “Il sesso con Belen non è mai abbastanza”

“Stai ancora con Belen? Sì” è la risposta secca del pilota alla domanda indiscreta di un fan. Donne e motori si intervallano sapientemente nel gioco di domanda e risposta tra i follower e Iannone. Quelle su Belen vanno annotate in attesa dei prossimi scoop. “Quanto è bona Belen? Per me è unica” “La tua storia più importante? Indubbiamente quella che vivo oggi!” “Ami più le moto oppure Belen? Due amori diversi ma che entrambi mi sono sfuggiti di mano”.



Andrea replica con ironia a tutti i quesiti e anche quando non viene espressamente nominata l'argentina, ci pensa lui. Come quando gli chiedono: “Come ti sei sentito il giorno della tua prima vittoria in MotoGp?” E lui risponde: Sensazioni uniche, ti senti ripagato da tutti gli sforzi e i sacrifici che fai... una cosa bella di quel giorno e che ho avuto la fortuna di condividerlo con Belen. E' stata la sua prima volta a una gara di MotoGp, ho sempre pensato che un buon cu.. facesse la differenza, in quella occasione ne ho avuto la conferma!”



“Ma tu e Belen vi siete lasciati? Compra i giornali la prossima settimana e vedi cosa dicono e fammi sapere anche a me. Grazie” Dì la verità, Belen viaggia sotto le coperte? Belen viaggia ma sai che io corro... no?” “Ancora fidanzato? Sì!” “Sei in buoni rapporti con Gustavo e Veronica? E con Santi? Persone speciali per me...” “Ma quanto sei fortunato ad avere Belen... Essere fortunati a volte significa anche essere molto invidiati”.



E così mentre Belen prende il volo per Ibiza con l'amico Pietrino, scrivendo sui social “Finalmente”, Iannone racconta: “Come hai conosciuto Belen? Passando a salutare un amico a una cena” “Cosa ti piace di più di Belen? Ha un'anima più unica che rara...”. E quando arriva la domandina hot, Andrea non si tira indietro: “Quante volte fai sesso con Belen? Mai abbastanza”