Aurora Ramazzotti, siparietti bollenti con Goffredo

Bellissimi e innamoratissimi. Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si stanno godendo l'estate all'insegna della passione irresistibile. In vacanza in Grecia con papà Eros, Marica Pellegrinelli e i fratellini Raffaela Maria e Gabrio Tullio, la figlia del cantante e di Michelle Hunziker regala momenti hot con il fidanzato. Gli scatti di Diva e Donna e di Chi mostrano il corpo a corpo, i baci sfrenati, gli abbracci infiniti della coppietta.

Prima di tornare agli studi Aurora e Goffredo si stanno rilassando in vacanza a Mykonos. Il settimanale Diva e Donna pubblica i siparietti di passione tra i due: lui le bacia l'ombelico, lei sfodera un fondoschiena da far invidia a mamma Michelle. Addominali perfetti per il “fisicato” fidanzato della Ramazzotti che si lascia strapazzare di coccole. La lotta della seduzione in spiaggia finisce con la coppia al tappeto travolta dall'amore senza freni.