Marica Pellegrinelli, spettacolo al sole

Bikini sgambatissimo che lascia intravedere l'abbronzatura del modello precedente, stacco di coscia da paura e una catenina attorno alla vita (non per tutte), per un tocco che fa la differenza. Poi il blu della piscina e una montagna in lontananza. Marica Pellegrinelli sospira "Finally", finalmente, e lascia che a parlare sia il suo "quadro". Immersa in un oasi di pace, sembra completamente sola. Dove sarà finito il resto della famiglia in questa calda estate?