Auguri Marica Pellegrinelli, la dedica più dolce è di Aurora

“Non esiste vita senza amore, auguri meraviglia” scrive il cantante postando lo scatto di un bacio tra i due. Aurora invece pubblica una foto simpatica e la dedica è speciale. “Mentre cercavo tra le mie (poche) foto mi sono resa conto di non averne una decente con te. - scrive la figlia di Eros e Michelle Hunziker - Al che mi sono risposta che probabilmente è perché non reggo il confronto con la tua impareggiabile bellezza ;) Ma fosse solo la bellezza ! Vogliamo parlare del carisma, della grinta, della 'precisione', dell'intelligenza e della disponibilità che ti caratterizzano ? Tante cose ti rendono una gran donna e sono lieta che oggi tu sia al fianco di mio padre. Per dargli qualche bacchettata (che a noi ramazzotti ogni tanto serve ?) ma soprattutto perché amandolo lo capisci, e questo è essenziale. È bello vedervi felici. Questa l'abbiamo fatta in un momento di spensieratezza. Colgo l'occasione e la uso per farti tanti tanti auguri di buon compleanno che siano questo e tanti altri a venire tvb @maricapellegrinelli”.