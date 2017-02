Ramazzotti-Pellegrinelli, scorci in bikini dalle Maldive

Altro che romantiche vacanze di coppia, Eros Ramazzotti alle Maldive ci è andato con prole e tata al seguito. Tutti insieme allegramente se la spassano al sole in un resort di lusso. E mentre sul social Eros e Aurora postano immagini spettacolari, Marica Pellegrinelli pubblica solo scatti di conchiglie e paguri. Ma sulle pagine di Chi "scopriamo" anche le sue curve sexy...

Come un vero superpapà Eros gioca con i bambini Raffaela e Gabrio Tullio in spiaggia sfoggiando un fisico asciutto e ben curato, ma soprattutto regalando grandi sorrisi ai suoi figli. Marica, mamma presente e premurosa, ne approfitta per fare un po' di stretching a pochi passi da loro con un costume rosso che esalta la sua perfezione. Poi di nuovo tutti insieme tra escursioni, passeggiate e bagni nel mare cristallino.