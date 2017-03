Marica Pellegrinelli, tra foto sexy in lingerie e festa per Gabrio

Compleanno in famiglia per Gabrio Tullio che ha spento 2 candeline il 14 marzo. Il piccolo di casa Ramazzotti, si lascia coccolare da mamma Marica mentre Eros e Aurora si intrattengono a scherzare. Sull'Instagram della Pellegrinelli compare anche la torta di compleanno del figlio vicino una sequenza di scatti hot in lingerie. Che mamma sexy!

Coccola il festeggiato come solo una mamma premurosa sa fare e si gode la giornata circondata dai parenti più stretti. Marica, modella e moglie di Eros, è sorridente e bellissima. Con un miniabito grigio mette in risalto le sue gambe affusolate e una silhouette impeccabile mentre non perde di vista la sua bambina più grande Raffaela Maria.



E sui social pubblica le immagini di uno shooting in lingerie in pizzo in cui, con un gioco di vedo non vedo, mette a nudo quelle curve mozzafiato che fanno impazzire i follower. Ma il primo "fan" di Marica resta sempre lui, Eros che su Instagram condivide sempre un messaggio d'amore per la madre dei suoi figli.