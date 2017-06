Aurora Ramazzotti, baci e coccole al fidanzato... sotto scorta

Sembrerebbe una romantica passeggiata tra due fidanzatini per le vie del centro di Milano. In realtà per il giro tra le vie della metropoli lombarda con Goffredo Cerza, Aurora Ramazzotti si fa accompagnare dalla scorta. Il body-guard li segue ovunque come un'ombra, scherza con loro e li accompagna passo dopo passo tenendo d'occhio anche le loro effusioni amorose.

Gli inconvenienti dell'essere vip. Aurora Ramazzotti si gode la passeggiata a due, anzi a tre. Non solo non c'è privacy perché i paparazzi sbucano ad ogni angolo, ma gli scambi di coccole e tenerezze con il fidanzato Goffredo vengono “controllate” anche dalla guardia del corpo. Ma la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti se ne infischia e sorride. Anzi, dove non arrivano gli sguardi indiscreti di fotografi e body-guard ci pensa lei stessa a tenere informati i follower con i video di instagram stories: dalle sessioni in palestra alla panna montata “sparata” in bocca a Goffredo.