Anna Falchi, nuovi orizzonti: è in topless in Sardegna

Un'estate esplosiva per Anna Falchi, 45 anni, fidanzata da sei anni con Andrea Ruggieri, nipote di Bruno Vespa. La showgirl vive in una casa separata dal compagno, ma questo potrebbe essere l'anno delle nozze. Intanto si rilassa in Sardegna con la figlia Alyssa e regala panorami mozzafiato. “Nuovi orizzonti” cinguetta in topless in mezzo alle bouganville fiorite.