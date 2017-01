Alessia Marcuzzi, il sole bacia le belle

11:12 - Curve da capogiro, gli occhi socchiusi e piedi a mollo in una splendida piscina, Alessia Marcuzzi si fa baciare dal sole. Bellissima in un bikini a fascia della collezione disegnata da Belen, che ringrazia cinguettando su Instagram, la conduttrice, appena tornata da Formentera, è più in forma che mai.

"Grazie Belen per il superbikini", scrive mentre tra una registrazione e l'altra del suo programma Extreme Makeover Home Edition Italia, la bionda regina del GF si concede una pausa relax per mantenere intatta l'abbronzatura guadagnata durante la mini vacanza nelle isole Baleari. Il suo amore per Paolo Calabresi intanto prosegue a gonfie vele e su Instagram Alessia non manca di documentare momenti di intimità e tenerezze con il suo compagno. Tommaso intanto, il figlio che ha avuto da Simone Inzaghi ha superato l'esame di terza media. Tutto scorre e procede senza intoppi e l'estate si preannuncia bellissima.